Вмешательство политики в хозяйственную деятельность привело к проблемам в "Киевском метрополитене", - КГГА

С 2014 года Киеврада отказалась выделять средства для оплаты лизинговых долгов метрополитена

Вмешательство политики в хозяйственную деятельность привело к проблемам в КП "Киевский метрополитен". Об этом заявил первый заместитель председателя Киевской городской госадминистрации Николай Поворозник в эфире телеканала "112 Украина", сообщает пресс-служба КГГА.

"Сейчас 100 вагонов, приобретенные на условиях лизинга, остаются в собственности метрополитена и активно обслуживают пассажиров. Во вторник депутаты Киеврады приняли решение, которое направлено на решение проблемы КП "Киевский метрополитен". Сложно работать, когда политика вмешивается в хозяйственную деятельность. Именно это привело к проблемам метрополитена", - заявил он.

По словам Поворозника, с 2014 года Киеврада отказалась выделять средства метрополитену для оплаты лизинговых долгов.

"Ни для кого не секрет, что у нас есть миллиардные долги за поставленные в свое время вагоны, но с 2014 года Киеврада отказался выделять средства метрополитену для оплаты лизинговых долгов за эти 100 вагонов, и сумма долга наросла очень серьезно", - рассказал он, добавив, что с 2017 года арестованы все счета метрополитена, что "не дает возможности говорить о его развитии".

"Почти месяц назад были арестованы и кассы метрополитена, что давали возможность за счет выручки осуществлять минимальные необходимые платежи. Вчера Киеврада предоставила разрешение предприятию вступить в переговоры с "Укррослизинг" и выйти на мировые соглашения", - добавил он.

При этом Поворозник отметил, что метро всегда было интересным для кредиторов и инвесторов (в частности, для Европейского банка реконструкции и развития), поскольку с предприятием, которое является "абсолютно понятным заемщиком с понятными ценами", всегда с удовольствием работали.

"Однако оттягивание решения вопроса с 2-миллиардным долгом отпугивает кредиторов. И именно для того, чтобы изменить ситуацию, принято соответствующее решение, которое позволит руководителю КП "Киевский метрополитен" начать переговоры о вариантах и возможной реструктуризации долга", - отметил он.