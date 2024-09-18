"Точность, которая вдохновляет". Зеленский похвалил украинскую дальнобойность при ударе по РФ

Украинские воины сегодня, 18 сентября, смогли добиться важного результата при ночном ударе по России. Такая точность атак вдохновляет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Глава государства поблагодарил украинских защитников, которую обеспечивают дальнобойные возможности для нашей страны.
"Очень важный результат за минувшую ночь на территории России, и именно такие вещи ослабляют врага. Я благодарю всех, кто привлечен. Такая точность, которая вдохновляет", - подчеркнул глава государства.
Он отдельно поблагодарил Службу безопасности Украины, Главное управление разведки и Силы специальных операций.
Напомним, как сообщали источники РБК-Украина в СБУ, сегодня, 18 сентября, ночью украинские дроны атаковали склад боеприпасов в городе Торопец Тверской области. Он находится почти в 500 километров от линии боестолкновения.
По данным собеседников, в результате атаки были уничтожены российские баллистические ракеты "Искандер", "Точка-У", а также ракеты северокорейского производства KN-23.
Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал, что всего таких складов на территории России только 13.
По его словам, боеприпасы, которые находились на складе, были предназначены для группировки войск РФ в Курской и Белгородской областях.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.