UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Влучність, що надихає". Зеленський похвалив українську далекобійність при ударі по РФ

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські воїни сьогодні, 18 вересня, змогли досягти важливого результату при нічному ударі по Росії. Така точність атак надихає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави подякував українським захисникам, які забезпечують далекобійні можливості для нашої країни.

"Дуже важливий результат за минулу ніч на території Росії, і саме такі речі послаблюють ворога. Я дякую всім, хто залучений. Така влучність, щонадихає", - наголосив глава держави.

Він окремо подякував Службі безпеки України, Головному управлінню розвідки та Сили спеціальних операцій.

Атака на склад із ракетами

Нагадаємо, як повідомляли джерела РБК-Україна в СБУ, сьогодні, 18 вересня, вночі українські дрони атакували склад боєприпасів у місті Торопець Тверській області. Він знаходиться майже за 500 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

За даними співрозмовників, внаслідок атаки було знищено російські балістичні ракети "Іскандер", "Точка-У", а також ракети північнокорейського виробництва KN-23.

Колишній спікер Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов у коментарі YouTube-каналу РБК-Україна розповів, що всього таких складів на території Росії лише 13.

За його словами, боєприпаси, які були на складі, були призначені для угруповання військ РФ у Курській та Бєлгородській областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийСлужба безпеки УкраїниГУРВійна в УкраїніДрониАтака дронів