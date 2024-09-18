Всего таких в РФ только 13. Эксперт объяснил важность атаки на склад с ракетами в Торопце

Удар по складу с ракетами в Торопце Тверской области является важным достижением для Украины. Всего таких складов на территории РФ только 13.

"Я думаю нам нужно рассматривать этот состав не просто как один из составов, а как один из наиболее значимых таких вместительных складов. Такого уровня складов на территории РФ всего 13. Представьте себе масштабы РФ, российской армии и только 13 складов, где хранится такое тождественное количество артиллерийских боеприпасов, минометных мин", - отметил Селезнев.

Он напомнил, что на складе могли находиться ракеты для комплексов С-300/С-400, а также баллистические ракеты северокорейского производства KN23 и их российские аналоги "Искандеры".

Селезнев отметил, что исходя из этой информации склад был мощным. На его территории находились несколько десятков ангаров и подземных хранилищ, где сохраняли снаряды. Также часть снарядов разместили просто на улице.

"В любом случае, это серьезный успех украинских сил обороны. Относительно последствий я думаю мы узнаем совсем скоро. Мой прогноз основывается на том, что скорее всего этот состав пока полностью не сдетонирует, не выгорит, вряд ли кто из живых существ сможет попасть туда. Слишком масштабные разрушения, слишком много очагов возгораний", - рассказал эксперт.

Важность атаки

По словам Селезнева, важен тот факт, что украинские дроны смогли успешно преодолеть расстояние около 480 километров от линии боевого столкновения и вызвали серьезные разрушения. Также есть информация о трех военных РФ, которые якобы пропали без вести на территории склада, но потери могут быть намного более масштабными.

Также, как добавил эксперт, этот склад был в первую очередь предназначен для удовлетворения потребностей российской группировки войск, которая действует в Курской и Белгородской областях. Поэтому у оккупантов в ближайшее время может наблюдаться нехватка артснарядов, минометных мин, а также и определенной номенклатуры ракет.

"И это также отличная новость. Ибо голыми руками россияне против украинских бронемашин не научились воевать. Опять же, произошедшее однажды оно будет обязательно повторяться. Тем более что прилеты по крупным, по крупным базам и арсеналам на территории РФ случаются не впервые", - обратил внимание Селезнев.

Как заявил эксперт, украинским воинам, вероятно, удалось превратить в металлолом около 30 тысяч тонн боеприпасов, в районе Торопца даже фиксировали землетрясение. Такое количество снарядов могло быть предназначено на долгий период времени - на 6-10 месяцев.

"На фоне того, что россияне сейчас так нервно ищут по всему миру артиллерийские боеприпасы, то потери такого количества боеприпасов здесь и сейчас создают большие проблемы для российских логистов. Поскольку армия РФ сейчас в основном вывозит ситуацию на поле боя за счет именно серьезного преимущества в нанесении ударов артиллерийскими боеприпасами", - считает он.

Влияние удара

По словам Селезнева, на тактическом уровне влияние от такой атаки вряд ли будет. Поскольку определенный запас боеприпасов оперативного уровня у врага есть. Но на перспективу в течение нескольких дней или недель удар может повлиять.

"Потому что невозможно в кратчайшие сроки в какой-то степени трансформировать ту же логистику, чтобы обеспечивать оккупантов, действующих, например, на севере Харьковской области. то есть нужно перенастраивать ту же логистику, что требует определенного промежутка времени", - подчеркнул эксперт.