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В Киевской области дроны уничтожили семь грузовиков и атаковали логистический комплекс - ГСЧС

00:13 08.09.2026 Вт
1 мин
Логистический комплекс атаковали дважды - спасатели тушили пожары повторно
aimg Екатерина Коваль
В Киевской области дроны уничтожили семь грузовиков и атаковали логистический комплекс - ГСЧС Фото: последствия российской атаки на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)
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Ночью на 8 сентября россияне нанесли дроновый удар по Бориспольскому и Фастовскому районам Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, в Бориспольском районе вспыхнули пожары на промышленных предприятиях - на одном из них огонь уничтожил семь грузовых автомобилей.

Кроме того, враг дважды атаковал здание одного из логистических комплексов.

Спасатели оперативно прибывали на места происшествия и ликвидировали возгорание - все пожары уже погашены.

Фото: ГСЧС борются с российской атакой на Киевскую область (t.me/dsns_telegram)

5 сентября дрон попал прямо в крышу жилой многоэтажки - тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее, 1 сентября, город пережил более масштабную атаку, во время которой повредило жилой дом и предприятие - погиб человек, еще восемь пострадали, среди них ребенок, а из поврежденного дома пришлось эвакуировать 48 человек.

Несколько ранее, 22 августа, россияне уже атаковали Бориспольский район баллистики, а 20 августа в Борисполе под удар попали продуктовые склады и объекты "Красного Креста" - тогда атака унесла жизни 13 человек.

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