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В Киеве раздались взрывы из-за российской атаки баллистикой

03:32 08.09.2026 Вт
1 мин
Воздушные силы предупредили об опасности
aimg Екатерина Коваль
В Киеве раздались взрывы из-за российской атаки баллистикой Фото: жителей Киева просят оставаться в укрытиях (Getty Images)
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В ночь на вторник, 8 сентября, в Киеве прогремели взрывы из-за баллистической атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и КМВА.

Еще до взрывов КМВА объявила воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников и призвала жителей пройти к ближайшим укрытиям.

Вскоре власти сообщили, что в городе активно работает ПВО, и попросили оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

"Скоростная цель в Сумской области курсом на Киев", - предупредили военные.

7 сентября нанесли дроновый удар по Киевщине - в Бориспольской и Фастовской областях дроны уничтожили семь грузовиков и дважды атаковали логистический комплекс, из-за чего спасателям пришлось повторно тушить пожары.

Накануне под удар попал и Запорожье - ночью против 7 сентября "Шахеды" сожгли торговый центр City Mall вместе с оставшимся внутри товаром, хотя само заведение закрылось еще на прошлой неделе. Три беспилотника вызвали масштабный пожар, и спасателям пришлось ликвидировать сразу шесть очагов возгорания на площади 700 квадратных метров.

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