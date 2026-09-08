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Обломки упали на дома, заблокированы люди: последствия атаки на Киев

04:22 08.09.2026 Вт
2 мин
Обломки упали сразу на несколько домов в двух районах города
aimg Екатерина Коваль
Обломки упали на дома, заблокированы люди: последствия атаки на Киев Фото: спасатели ГСЧС уже направляются на места попаданий (facebook.com/DSNSKyiv)
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Стали известны первые последствия российской атаки на Киев, состоявшуюся в ночь на вторник, 8 сентября.

РБК-Украина рассказывает все известные детали.

По данным КМВА, в Соломенском районе обломки упали на пятиэтажный жилой дом. На другой локации этого же района поврежден трехэтажный жилой дом.

В Дарницком районе в результате падения обломков поврежден автомобиль.

В КМВА призвали жителей оставаться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Обновлено 4:25

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызове медиков в Соломенский район - бригада уже направляется на место.

Затем Кличко сообщил о новых последствиях атаки: в Голосеевском районе вспыхнул пожар на территории учебного заведения, а предварительно в жилом доме заблокированы люди. В Подольском и Дарницком районах зафиксировали возгорание на нежилых территориях.

Накануне россияне нанесли дроновый удар по Киевщине - в Бориспольской и Фастовской областях дроны уничтожили семь грузовиков и дважды атаковали логистический комплекс, из-за чего спасателям пришлось повторно тушить пожары.

В тот же день под удар попал и Запорожье – "Шахеды" сожгли торговый центр City Mall вместе с товаром, хотя само заведение закрылось еще на прошлой неделе. Три беспилотника вызвали масштабный пожар, и спасателям пришлось ликвидировать сразу шесть очагов возгорания на площади 700 квадратных метров.

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