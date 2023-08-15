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Во Львове раздались взрывы: в ОВА заявили про попадание

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Вторник 15 августа 2023 05:26
Во Львове раздались взрывы: в ОВА заявили про попадание Фото: во Львове раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В ночь на 15 августа во Львове раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

К моменту публикации раздалось по меньшей мере пять взрывов. Мэр города Андрей Садовый и глава Львовской ОВА Максим Козицкий призывают горожан не выходить из укрытий и отойти подальше от окон.

"Опасность еще очень высока", - написал Козицкий.

Позже он сообщил, что по предварительной информации в области есть попадание.

Воздушная атака 15 августа

В ночь на вторник в Украине вторично была объявлена вторая воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет с российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

На данный момент взрывы дули в Днепре, Запорожье, Хмельницком, Луцке, Славянске и в Краматорске.

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