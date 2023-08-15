В Днепре, Запорожье и Хмельницком прозвучали взрывы во время ракетной атаки

В Днепре слышали звуки взрывов в ночь на вторник, 15 августа, во время масштабной воздушной тревоги из-за очередной российской ракетной атаки. Также взрывы позже прозвучали и в Запорожье, а также в Хмельницком.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на " Суспільне Дніпро ", " Суспільне Запоріжжя " и Хмельницкую областную военную администрацию ( ОВА ).

Взрывы в Днепре раздались в городе около 04.16.

В местных пабликах также пишут о работе систем противовоздушной обороны.

Перед этим в командовании Воздушных сил предупреждали жителей Днепра о ракетной опасности, и призывали оставаться в укрытиях. Кроме того, военные в это же время заявляли о вражеских ракетах в Днепропетровской области.

Кроме того, около половины пятого звуки взрывов также слышали в Запорожье во время воздушной тревоги. Взрыв также прозвучал в Запорожском районе.

Позже взрывы раздались и в Хмельницком.

"Слышны взрывы в Хмельницкой области. Работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях! Берегите себя и своих близких!" - сообщил первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин.

В Воздушных силах заявили также о фиксации ракет врага в направлении Староконстантинова, где расположен аэродром. Кроме того, ракеты россиян фиксируют вблизи Хмельницкого.

Ракетная атака ночью 15 августа

Этой ночью в Украине была объявлена воздушная тревога, которая охватила практически всю территорию страны. Она связана с российской ракетной атакой. Так, в Воздушных силах заявляли, в частности, о пусках врагом крылатых ракет со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря.

Позже военные заявили также о пусках ракет россиянами по Украине из района Миллерово авиацией Ту-22 М3.

Воздушные удары РФ по Украине

Напомним, что ранее, ночью 14 августа, российские войска нанесли ракетно-дроновые удары по Одессе. Для этого захватчики применяли "Калибры" из акватории Черного моря в районе Ялты, а "Шахеды" враг запускал с территории Приморско-Ахтарск (РФ). Все воздушные цели были сбиты защитниками нашего неба.

Детали о комбинированной ракетной и дроновой атаке российских оккупантов по Одессе ночью 14 августа - в материале РБК-Украина.