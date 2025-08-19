Прилеты и обесточивание: россияне массированно атаковали Кременчуг и Лубны

Ночью российские захватчики обстреляли дронами и ракетами два района Полтавской области. В результате прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута и мэра Кременчуга Виталия Малецкого.
По его словам, в результате попаданий и падения обломков в Кременчугском и Лубенском районах, пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.
"В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв", - отметил Когут.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий обнародовал фото пожара в городе после вражеских ударов.
Фото: городской председатель Кременчуга Виталий Малецкий (https://t.me/vitalii_maletskyi/1058)
В ночь на 19 августа российские военные масштабно обстреляли Полтавскую область.
Сначала районы Лубнов и Кременчуга были атакованы ударными дронами. В частности, в Лубнах прогремели по меньшей мере 30 взрывов.
В 03:30 агрессор ударил по Кременчугу баллистическими ракетами "Искандер-М".
Впоследствии стратегические бомбардировщики Ту-95 выпустили по району Кременчуга группу крылатых ракет. Около 05:25 в городе прогремела серия мощных взрывов, сообщалось о работе ПВО.