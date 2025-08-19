RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский в США Мирные переговоры Война в Украине

Прилеты и обесточивание: россияне массированно атаковали Кременчуг и Лубны

Иллюстративное фото: работник ГСЧС Украины ликвидирует последствия вражеских атак (facebook.com/DSNSODE)
Автор: Валерий Савицкий

Ночью российские захватчики обстреляли дронами и ракетами два района Полтавской области. В результате прилетов и падения обломков, возникли масштабные перебои с электроэнергией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Полтавской ОВА Владимира Когута и мэра Кременчуга Виталия Малецкого.

По его словам, в результате попаданий и падения обломков в Кременчугском и Лубенском районах, пострадали административные здания местных предприятий энергетического сектора.

"В Лубенском районе в результате атаки без света остались 1471 бытовых и 119 юридических абонентов. Подразделения ГСЧС и энергетики работают над преодолением последствий атаки. К счастью, обошлось без жертв", - отметил Когут.

Мэр Кременчуга Виталий Малецкий обнародовал фото пожара в городе после вражеских ударов.

Фото: городской председатель Кременчуга Виталий Малецкий (https://t.me/vitalii_maletskyi/1058)

Атака на Полтавскую область

В ночь на 19 августа российские военные масштабно обстреляли Полтавскую область.

Сначала районы Лубнов и Кременчуга были атакованы ударными дронами. В частности, в Лубнах прогремели по меньшей мере 30 взрывов.

В 03:30 агрессор ударил по Кременчугу баллистическими ракетами "Искандер-М".

Впоследствии стратегические бомбардировщики Ту-95 выпустили по району Кременчуга группу крылатых ракет. Около 05:25 в городе прогремела серия мощных взрывов, сообщалось о работе ПВО.

Читайте РБК-Украина в Google News
Полтавская областьТу-95Война в Украине