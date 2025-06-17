ВВК сможет подтягивать данные об украинцах из гражданских медучреждений: Рада приняла закон

Единый электронный реестр военнослужащих

Заметим, что ранее заместитель министра обороны Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказывала, что єдиный электронный государственный реестр военнослужащих, который был предусмотрен законопроектом №12066, должен упростить жизнь защитников Украины, ведь станет основой для предоставления всех цифровых услуг.

Заместитель министра напомнила, что когда у Министерства обороны не было "Резерв+", уже существовал реестр военнообязанных "Оберіг".

"Теперь, когда МОУ имеет приложение "Армия+", окончательно возникла потребность в полноценном реестре и для военнослужащих", - пояснила Черногоренко.

Подробнее о том, зачем нужен реестр военнослужащих и как он будет работать, можно узнать в материале РБК-Украина.

Приложение "Армия+"

Напомним, что для военнослужащих в Украине создано приложение "Армия+". Доступ к приложению имеют только действующие военные, а их персональные данные подтягиваются из нескольких реестров.

Приложение постоянно обновляется и улучшается. В частности, ранее там даже появился новый сервис - онлайн-курсы для военных.

А чуть позже в приложении "Армия+" появилась новая функция, которая позволяет военнослужащим быстро и удобно подавать рапорт на перевод в другую часть.

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