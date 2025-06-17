ВЛК зможе підтягувати дані про українців з цивільних медзакладів: Рада ухвалила закон

Єдиний електронний реєстр військовослужбовців

Зауважимо, що раніше заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповідала, що єдиний електронний державний реєстр військовослужбовців, який був передбачений законопроектом №12066, повинен спростити життя захисників України, адже стане основою для надання всіх цифрових послуг.

Заступниця міністра нагадала, що коли в Міністерства оборони не було "Резерв+", вже існував реєстр військовозобов'язаних "Оберіг".

"Тепер, коли МОУ має застосунок "Армія+", остаточно постала потреба у повноцінному реєстрі й для військовослужбовців", - пояснила Черногоренко.

Детальніше про те, навіщо потрібен реєстр військовослужбовців та як він працюватиме, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Застосунок "Армія+"

Нагадаємо, що для військовослужбовців в Україні створено застосунок "Армія+". Доступ до додатка мають лише чинні військові, а їх персональні дані підтягуються з кількох реєстрів.

Застосунок постійно оновлюється та покращується. Зокрема раніше там навіть з'явився новий сервіс - онлайн-курси для військових.

А трохи згодом в застосунку "Армія+" з'явилась нова функція, яка дозволяє військовослужбовцям швидко та зручно подавати рапорт на переведення в іншу частину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.