Для военных запустили онлайн-курсы в приложении Армия+

В приложении Армия+ появился новый сервис. Он позволит военнослужащим проходить онлайн-обучение по верифицированным курсам по военному делу.

Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.

По его словам, эта функция поможет украинским бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.

Сейчас в приложении доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".

Каждый курс разделен на модули с уроками, а после каждого модуля предусмотрен тест для проверки знаний. После завершения курса военные будут сдавать экзамен, что позволит не просто получить информацию, а закрепить ее на практике.

Министр отметил, что команда уже работает над разработкой новых курсов, в частности "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".

"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", - отметил Умеров.