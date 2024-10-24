Для военных запустили онлайн-курсы в приложении Армия+
В приложении Армия+ появился новый сервис. Он позволит военнослужащим проходить онлайн-обучение по верифицированным курсам по военному делу.
Об этом заявил министр обороны Рустем Умеров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
По его словам, эта функция поможет украинским бойцам получать важные знания даже в полевых условиях.
Сейчас в приложении доступны курсы по "Общей подготовке", "Быта в полевых условиях" и "Беспилотных систем".
Каждый курс разделен на модули с уроками, а после каждого модуля предусмотрен тест для проверки знаний. После завершения курса военные будут сдавать экзамен, что позволит не просто получить информацию, а закрепить ее на практике.
Министр отметил, что команда уже работает над разработкой новых курсов, в частности "Связь на поле боя" и "Психологическая подготовка".
"Наша цель - обеспечить максимально эффективную подготовку каждого воина к современной войне. Ведь знания - это не только сила, это возможность сохранить жизнь и победить врага", - отметил Умеров.
Армия+
Армия+ - это официальное приложение, созданное военнослужащими для нужд Вооруженных Сил Украины. Доступ к нему имеют исключительно действующие военные.
На начальном этапе основной аудиторией являются военнослужащие ВСУ и Государственной специальной службы транспорта Украины (ГССТУ). В будущем планируется расширить доступ к приложению для всех подразделений Сил обороны Украины.
В начале октября в Армия+ было внедрено важное обновление, позволяющее защитникам редактировать данные, ранее не отображавшиеся в приложении.
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