ВВК в Украине: новые правила и нужно ли идти самому без направления

В Украине в мае заработали нормы, внесшие изменения в работу военно-врачебных комиссий и в определение пригодности к военной службе. В связи с чем особенно популярен вопрос, нужно ли идти самому на ВВК и что делать тем, кто раньше имел статус "ограниченно пригодный".

Об этом и не только - читайте в новом материале РБК-Украина ниже.

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Что такое ВВК и куда обращаться

Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это комиссия врачей, осуществляющая военно-врачебную экспертизу - медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с защитой Родины/исполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы и определяют потребность в продолжении лечения/реабилитации.

Для этого комиссия принимает решение о переводе военнослужащего в другое лечебное учреждение или потребность в отпуске после завершения лечения или в связи с болезнью/лечением (реабилитацией), протезированием и т.д.

Согласно новым изменениям в законодательстве, от 4 мая этого года действуют нормы, изменяющие Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с Приказом министра обороны Украины №402. Важно отметить, что человеку не нужно проходить военно-врачебную комиссию по собственной инициативе, поскольку соответствующее направление на ВВК должно предоставить:

для военнообязанного - ТЦК и СП

для военнослужащего - командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время своего отпуска.

Степень пригодности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с расписанием болезней, пояснением к расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья, согласно приложению 1, 2, 3 Положения о Военно-врачебной экспертизе в ВСУ.

Какие изменения в ВВК

Отметим, что в Украине конкретизировали проведение медосмотра заведениями здравоохранения, а именно:

обновленные критерии построены на сочетании Международного Классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов;

в каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные в зависимости от степени нарушения функций;

пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период;

определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВС Украины;

урегулированы выводы ВВК при установлении причинной связи травм во время плена;

изменена процедура обжалования постановлений военно-врачебных комиссий. Повторная ВВК проходится в другом заведении здравоохранения.

Что делать тем, кто был "ограниченно пригодным"

Вместе с тем с 4 мая вступил в силу закон, упраздняющий такой статус как "ограниченно пригодный" из перечня решений ВВК. Соответственно все военнообязанные, признанные ограниченно пригодными по состоянию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти медицинское освидетельствование повторно, а именно до 4 февраля 2025 года.

После повторного прохождения военно-врачебной комиссии такие лица получат один из следующих статусов:

пригодный;

пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;

временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;

непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Важно: фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами.