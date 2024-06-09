ВВК в Украине: новые правила и нужно ли идти самому без направления
В Украине в мае заработали нормы, внесшие изменения в работу военно-врачебных комиссий и в определение пригодности к военной службе. В связи с чем особенно популярен вопрос, нужно ли идти самому на ВВК и что делать тем, кто раньше имел статус "ограниченно пригодный".
Об этом и не только - читайте в новом материале РБК-Украина ниже.
Содержание
- Что такое ВВК и куда обращаться
- Какие изменения в ВВК
- Что делать тем, кто был "ограниченно пригодным"
Что такое ВВК и куда обращаться
Военно-врачебная комиссия (ВВК) - это комиссия врачей, осуществляющая военно-врачебную экспертизу - медицинское освидетельствование, на основе которого определяют пригодность по состоянию здоровья к военной службе призывников, военнослужащих и военнообязанных, устанавливают причинную связь заболеваний, травм (ранений, контузий, увечий) с защитой Родины/исполнением обязанностей военной службы/прохождением военной службы и определяют потребность в продолжении лечения/реабилитации.
Для этого комиссия принимает решение о переводе военнослужащего в другое лечебное учреждение или потребность в отпуске после завершения лечения или в связи с болезнью/лечением (реабилитацией), протезированием и т.д.
Согласно новым изменениям в законодательстве, от 4 мая этого года действуют нормы, изменяющие Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ в соответствии с Приказом министра обороны Украины №402. Важно отметить, что человеку не нужно проходить военно-врачебную комиссию по собственной инициативе, поскольку соответствующее направление на ВВК должно предоставить:
- для военнообязанного - ТЦК и СП
- для военнослужащего - командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время своего отпуска.
Степень пригодности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с расписанием болезней, пояснением к расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья, согласно приложению 1, 2, 3 Положения о Военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
Какие изменения в ВВК
Отметим, что в Украине конкретизировали проведение медосмотра заведениями здравоохранения, а именно:
- обновленные критерии построены на сочетании Международного Классификатора болезней и родственных проблем здравоохранения МКБ-10 и степени нарушения функций. Справочник МКБ-10 содержит несколько тысяч диагнозов;
- в каждой группе заболеваний могут быть как пригодные, так и непригодные в зависимости от степени нарушения функций;
- пересмотрены требования к состоянию здоровья военнослужащих Десантно-штурмовых войск, Морской пехоты в особый период;
- определены требования к состоянию здоровья военнослужащих, которые проходят службу (отбираются для прохождения службы) в штурмовых подразделениях Сухопутных войск и Сил территориальной обороны ВС Украины;
- урегулированы выводы ВВК при установлении причинной связи травм во время плена;
- изменена процедура обжалования постановлений военно-врачебных комиссий. Повторная ВВК проходится в другом заведении здравоохранения.
Что делать тем, кто был "ограниченно пригодным"
Вместе с тем с 4 мая вступил в силу закон, упраздняющий такой статус как "ограниченно пригодный" из перечня решений ВВК. Соответственно все военнообязанные, признанные ограниченно пригодными по состоянию здоровья, должны будут в течение девяти месяцев пройти медицинское освидетельствование повторно, а именно до 4 февраля 2025 года.
После повторного прохождения военно-врачебной комиссии такие лица получат один из следующих статусов:
- пригодный;
- пригодный для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, высших военных учебных заведениях и учреждениях;
- временно непригоден, требующий лечения, отпуска или увольнения;
- непригоден с пересмотром через 6-12 месяцев;
- непригоден к военной службе с исключением из военного учета.
Важно: фактически отменена индивидуальная оценка пригодности. Теперь члены ВВК не смогут принимать решения по своему усмотрению, а будут руководствоваться только четкими нормами.
Напомним, что в Украине с 18 мая, согласно новому закону о мобилизации, все призывники, военнообязанные и резервисты в течение 60 дней должны обновить свои военно-учетные данные. Сделать это можно через ТЦК и СП, ЦНАП или приложение Резерв+. Отметим, что после обновления данных лицо может быть направлено на повторную ВВК. Вместе с тем в Украине установлен полный перечень болезней, с которыми точно не берут на военную службу.
К слову, также стало известно, могут ли призвать в армию мужчину, имеющего инвалидность III группы.
При подготовке материала использовались: пресс-служба Департамента здравоохранения Министерства обороны Украины, официальный сайт Минздрава, закон 3621-IX, приказ Минобороны №262 от 27 апреля 2024 г. об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ.
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