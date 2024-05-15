Мобилизация в Украине. Полный список болезней, с которыми точно не берут на службу

Уже на этой неделе в Украине вступают в силу изменения к правилам мобилизации. В частности, военно-врачебные комиссии (ВВК) будут устанавливать пригодность или непригодность к службе по обновленному перечню болезней.

РБК-Украина приводит полный список заболеваний, при которых освобождают от мобилизации.

При подготовке использовался текст приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Новый список болезней для ВВК

В конце апреля Минобороны утвердило расписание болезней, состояний и физических недостатков, определяющих степень годности к военной службе.

Перечень включает заболевания органов и систем организма, при наличии которых человека могут признать:

пригодным;

непригодным с исключением из воинского учета;

временно непригодным с пересмотром после лечения;

пригодным к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных вузах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

С использованием данного документа ВВК будут проводить медосмотр военнообязанных после вступления в силу нового закона о мобилизации (18 мая 2024).

Болезни, при которых освобождают от мобилизации

Ниже приводим перечень болезней, при наличии которых комиссия будет предоставлять статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета".

Инфекционные и паразитарные заболевания

В список входят болезни под кодами А00-В99 по Международной классификации болезней.

Речь идет о кишечных инфекционных болезнях; бактериальные зоонозы; другие бактериальные заболевания; спирохетозы; орнитоз; риккетсиозы; вирусные инфекционные заболевания центральной нервной системы; вирусные геморрагические лихорадки, вирусные инфекционные болезни с повреждением кожи и слизистых; другие вирусные болезни; протозойные болезни, гельминтозы, инфекции; носительство возбудителя инфекционной болезни Z22; коронавирусная болезнь U07.1-U07.2.

В случае, если вышеуказанные болезни и их последствия не поддаются или тяжело поддаются лечению, человека должны признать непригодным с исключением из воинского учета.

Также не могут мобилизовать с диагнозом активный туберкулез легких с выделением микобактерий или при наличии распада легочной ткани; активный, прогрессирующий туберкулез других органов внелегочной локализации.

Непригодными к военной службе признают больных хроническими формами вирусных гепатитов В, С, Д (ВГВ, ВГС, ВГД) и др., которые тяжело поддаются лечению и значительно нарушают функции органов и систем. В частности, когда диагностирована стойкая цитолитическая активность, выражен фиброз печени.

Основанием для получения статуса "непригодного" является прогрессирующая болезнь, обусловленная ВИЧ, клиническая стадия IV, с иммунной декомпенсацией;

Новообразования

Первичные (вторичные) злокачественные новообразования всех локализаций при наличии отдаленных метастазов и невозможности радикального хирургического лечения.

Злокачественные новообразования лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, настоящая полицитемия, другие новообразования неопределенного или неизвестного характера лимфоидной, кроветворной и родственных тканей, и быстро или медленно прогрессирующие миелодиспластический синдром, со значительными изменениями в составе.

Доброкачественные новообразования всех локализаций со значительными нарушениями функций.

Болезни крови и кроветворных органов

Анемии, нарушения свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с вовлечением быстро прогрессирующего иммунного механизма со значительными нарушениями функций.

Болезни эндокринной системы, нарушения питания и обмена веществ

Все болезни щитовидной железы, все типы сахарного диабета и других нарушений регуляции глюкозы, нарушение других эндокринных желез, недостаточное и чрезмерное питание, нарушение обмена веществ, все виды ожирения, функциональная гипербилирубинемия, липоматоз) со значительными нарушениями функций.

Расстройства психики и поведения

Тяжелые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства: все виды деменций, органический амнестический синдром, психические расстройства вследствие поражения головного мозга или соматической болезни; расстройства личности и поведения в результате поражения головного мозга.

Расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ (алкоголя, опиоидов, каннабиоидов, седативных, снотворных, кокаина, галлюциногенов, летучих растворителей, наркотических средств и др.) при синдроме зависимости, которые являются резкими и стойкими.

Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами.

Невротические расстройства (фобийные, тревожные, обсессивно-компульсивные, адаптационные, соматоформные и другие невротические расстройства, неврастения, реакции на тяжелый стресс, ПТСР, депрессивный эпизод) при выраженных, стойких психических расстройствах с прогредиентным течением.

Поведенческие синдромы, расстройства личности и эмоций, расстройства поведения и эмоций в подростковом и зрелом возрасте, расстройства привычек и побуждений, половой идентификации, сексуальные расстройства, специфические расстройства речи и речи, способностей к обучению, расстройства двигательной функции, расстройства развитием и т.п., которые являются резко выраженными, со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Глубокая и тяжелая умственная отсталость, а также умственная отсталость умеренной степени.

Болезни нервной системы

Воспалительные заболевания центральной нервной системы. Речь идет о всех формах бактериального и неуточненного менингита, энцефалита, миелита, энцефаломиелита, внутричерепного и внутрипозвоночного абсцесса, если они являются быстро прогрессирующими и значительными нарушениями функций.

Эпилепсия при наличии частых эпилептических приступов или выраженных психических расстройств.

Болезни периферической нервной системы, быстро или медленно прогрессирующие со значительными нарушениями функций.

К ним относятся системные атрофии; экстрапирамидные, дегенеративные болезни, церебральный паралич, паралитические синдромы, болезнь Паркинсона, рассеянный склероз, все виды дистоний, детский церебральный паралич, паралитические состояния, гидроцефалия, токсическая энцефалопатия и др.).

Болезни глаза и придаточного аппарата

Выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах.

Болезни склеры, роговицы (рубцы и помутнения, дегенеративные заболевания), радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки; болезни стекловидного тела и глазного яблока; неврит зрительного нерва, болезни и поражения зрительного нерва и зрительных путей, другие болезни глаза и его придаточного аппарата, резко выраженные с прогрессирующим снижением зрительных функций или частыми обострениями на обоих глазах.

Отслоение и разрыв сетчатки при любой этиологии на обоих глазах с прогрессирующим снижением зрительных функций и (или) после безуспешного хирургического лечения.

Все формы глаукомы находятся в развитой и последующих стадиях на обоих глазах.

Устойчивый паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии.

Близорукость или дальнозоркость любого глаза в одном из меридианов более 12,0 дптр.

Слепота одного или обоих глаз, отсутствие одного или обоих глазных яблок.

Болезни уха и сосковидного отростка

Хронический односторонний или двусторонний средний отит после хирургического лечения с неполной эпидермизацией и/или грануляциями, выделениями, эпидермальными массами, холестеатомой.

Устойчивые вестибулярно-вегетативные расстройства тяжелой степени, болезнь/синдром Меньера.

Стойкая полная глухота на оба уха или глухонемота; двустороннее тяжелое и глубокое (3-4 степени) нарушение слуховой функции; глухоту на одно ухо и тяжелую тугоухость на другое; двустороннюю прогрессирующую тяжелую тугоухость; тугоухость с поражением центральных отделов слухового анализатора, выраженными вегетативными и экстраауральными проявлениями.

Болезни системы кровообращения

Некоронарогенные болезни сердца (перикарда, миокарда, эндокарда, клапанного аппарата), легочное сердце и нарушение легочного кровообращения (легочная эмболия, все формы легочно-сердечной недостаточности, болезни легочных сосудов), все формы кардиомиопатии, генерации миокарда, пролапс митрального клапана и другие поражения клапанов сердца, последствия хирургических вмешательств по поводу врожденных или приобретенных пороков сердца, сопровождающиеся сердечной недостаточностью II-Б-III стадии.

Гипертонические заболевания III стадии с необратимыми структурными поражениями органов-мишеней.

Ишемическая болезнь сердца (все формы стенокардии, острый и повторный инфаркт миокарда, их осложнение); хроническую ишемическую болезнь сердца (атеросклеротическая болезнь сердца, аневризма сердца, коронарной артерии, последствия хирургических вмешательств на сосудах сердца, имплантации искусственного водителя ритма и другие, сопровождающиеся сердечной недостаточностью) с сердечной недостаточностью II-Б-III стадии.

Цереброваскулярные болезни (субарахноидальное, внутрижелудочковое, внутричерепное (не травматичное) кровоизлияние, транзиторные церебральные ишемические приступы и родственные им синдромы, инфаркт головного мозга, инсульт (геморрагический, ишемический), его последствия, закупорка, стеноз, эмболоз , сонной, позвоночной артерий со значительными нарушениями функций

Церебральный атеросклероз, гипертензивная энцефалопатия, хирургические вмешательства со значительными нарушениями функций.

Болезни артерий, артериол и капилляров (атеросклероз аорты, почечной артерии, артерий конечностей, генерализованный атеросклероз; стеноз или аневризма, расширение или расслоение аорты и других артерий; стенозирующий атеросклероз; ческих сосудов (синдром Рейно , облитерирующий тромбангит); приобретенный артериовенозный свищ, наследственную гемолитическую телеангиэктазию, неопухолевый невус со значительными нарушениями функций.

Болезни вен, лимфатических сосудов и узлов (флебит, тромбофлебит, тромбоз воротной вены, эмболия и тромбоз других вен; варикозное расширение вен нижних конечностей; варикозное расширение вен пищевода, мошонки, яичка, таза, постфлебитический синдром; неспецифический лимфаденит, последствия хирургических вмешательств) со значительными нарушениями функций.

Болезни органов дыхания

Стенозы гортани; парезы и параличи гортани со значительным нарушением функции голосообразования и дыхания. Тяжелая форма спастической дисфонии.

Хронические заболевания нижних дыхательных путей (хронический бронхит, эмфизема, хроническая обструктивная заболевание легких, бронхоэктатическая заболевание) со значимыми нарушениями функции наружного дыхания;

Болезни легких, вызванные внешними агентами, интерстициальные болезни легких (пневмокониозы, хронические пневмониты, идиопатический фиброзирующий альвеолит, легочный альвеолярный протеиноз, гемосидероз и другие диссеминированные заболевания легких); хронические гнойные и некротические болезни, болезни плевры, другие болезни органов дыхания (абсцесс легких и средостения, пиоторакс и другие) со значительными нарушениями функции наружного дыхания.

Тяжелая персистирующая бронхиальная астма.

Болезни органов пищеварения

Челюстно-лицевые аномалии (кроме врожденных), включая аномалии прикуса со значительными нарушениями дыхательной, обонятельной, жевательной, глотательной и речевой функций.

Болезни пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки (эзофагит, гастрит, гастродуоденит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и другие); болезни аппендикса; неинфекционный энтерит и колит (болезнь Крона, язвенный колит); другие болезни кишечника и брюшины (непроходимость, паралитический илеус, инвагинация, дивертикулярная болезнь, синдром раздраженного кишечника, запор, мегаколон, болезни заднего прохода и прямой кишки, перитонит, спаечная болезнь и другие) со значительными нарушениями функций.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки со значительными нарушениями функций.

Болезнь печени (алкогольная болезнь печени, токсическое поражение печени, печеночная недостаточность; хронические гепатиты, фиброз и цирроз) со значительными нарушениями функций.

Болезни желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (холецистит, холангит, панкреатит и др.) со значительными нарушениями функций.

Грыжа паховая, бедренная, пупочная грыжа, грыжа брюшной стенки, диафрагмальная грыжа, другие и неуточненные грыжи брюшной полости со значительными нарушениями функций.

Болезни кожи и подкожной клетчатки

Диффузный нейродермит (атопический дерматит) с распространенной лихенификацией кожного покрова, пузырчатка обычная, герпетиформный дерматит, распространенный непрерывно рецидивирующий бляшечный псориаз, универсальный псориаз (псориатическая эритродермия).

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани (пиогенные артриты, реактивные артропатии, болезнь Рейтера) со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями.

Воспалительные полиартропатии (серопозитивный и сероотрицательный ревматоидный артрит, синдром Фелти, ревматоидный васкулит, болезнь Стилла, ревматоидный бурсит, псориатические и энтеропатические артропатии, ювенильный артрит, подагра, кристаллические артропатии

Системные болезни соединительной ткани (полиартериит узелковый и родственные состояния, некротизирующие васкулопатии, гранулематоз Вегенера, синдром Такаясу, системная красная волчанка, дерматополимиозит, системный склероз, сухой синдром Шегрена, болезнь Бехчеты значительными изменениями ;

Анкилозирующий спондилоартрит со значительными нарушениями функций, стойкими и значительными изменениями.

Артрозы и другие поражения суставов (полиартроз, коксартроз, гонартроз, другие артрозы, поражение надколенника, внутрисуставные поражения колена и других суставов) со значительными нарушениями функций.

Болезни мягких тканей (болезни и поражения мышц, синовиальной оболочки и сухожилий, бурсопатии, энтезопатии, поражения плеча) со значительными нарушениями функций.

Остеопатии и хондропатии (остеопороз костей с патологическим или без патологического перелома, остеомаляция у взрослых, замедленное срастание перелома, стрессовые переломы, фиброзная дисплазия костей, остеомиелит, остеонекроз, болезнь Педжета ражение хряща) со значительными нарушениями функций.

Приобретенные деформации и дефекты пальцев кисти и стопы, приобретены деформации конечностей, приобретено плоскостопие, фибробластические нарушения со значительными нарушениями функций.

Двусторонние ампутационные культи верхних или нижних конечностей на любом уровне; односторонняя ампутационная культя нижней конечности выше уровня верхней трети голени; односторонняя ампутационная культя верхней и/или нижней конечности на любом уровне.

Болезни позвоночника (дорсопатия) и их последствия (кифоз и лордоз, сколиоз, остеохондроз позвоночника, спондилолиз, спондилолистез, поражение межпозвонковых дисков, другие дорсопатии) со значительными нарушениями функций.

Болезни мочеполовой системы

Гломерулярные и тубулоинтерстициальные заболевания почек (нефротический синдром, хронический интерстициальный нефрит, острый пиелит, пиелонефрит, тубулоинтерстициальный нефрит, хронический первичный пиелонефрит, нефропатии, почечная недостаточность) со значительными нарушениями функций.

Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия (гидронефроз, пионефроз), вторичный пиелонефрит, мочекаменная болезнь, другие болезни почки и мочеточника, сморщенная, малая почка, приобретенная киста почки, цистит, болезни мочевого пузыря, невен и мочевыводящей системы со значительными нарушениями функций.

Болезни мужских половых органов (гиперплазия простаты, аденома, фиброаденома и миома простаты, воспалительные и другие болезни простаты, гидроцеле и сперматоцеле, искажение яичка, орхит и эпидидимит, мужское бесплодие, чрезмерная крайняя плоть, фимоз и парафимоз, лейкоплакия полового члена, баланопостит и т.д.) со значительными нарушениями функций.

Воспалительные болезни органов малого таза у женщин (сальпингит и оофорит, воспалительная болезнь матки, воспалительная болезнь шейки матки, другие воспалительные болезни женских тазовых органов, болезни бартолиновой железы, другие воспалительные заболевания влагалища и вульвы) со значительными нарушениями функций.

Невоспалительные болезни женских половых органов (эндометриоз, выпадение половых органов у женщин, уретероцеле, грыжа мочевого пузыря, свищи, невоспалительные болезни яичников, фаллопиевых труб и широкой связки матки, фолликулярная киста яичника, киста желтого тела, , полипы женских половых органов, дистопия матки, эрозия и экстропион шейки матки, дисплазия шейки матки, нарушение оварио-менструальной функции, привычный выкидыш, женское бесплодие и т.п.) со значительными нарушениями функций.

Врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения

Врожденные пороки развития: нервной системы, глаза, ушей, лица и шеи; пороки развития системы кровообращения; пороки развития органов дыхания; щель губы и неба; другие врожденные пороки развития органов пищеварения; целиакия; пороки развития половых органов; пороки развития мочевой системы; пороки развития и деформации костно-мышечной системы; хромосомные аномалии со значительными нарушениями функций

Травмы, отравления

Травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:

переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;

травмы носа, уха, губы и полости рта;

повреждение структур слуховой системы;

травмы глаза и орбиты;

травмы горла, трахеи, гортани;

внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы);

травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от действия внешних факторов.

Травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и периферических нервов (переломы позвоночника на любом уровне, перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка, вывих, подвыв позвонка, разрыв межпозвонкового диска; разрыв, срыв, срыв и кровоизлияние спинного мозга) со значительными нарушениями функций.

Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы со значительными нарушениями функций.

Травмы верхних и нижних конечностей (переломы костей, травматическое повреждение кровеносных сосудов, неизвлеченные металлические конструкции), переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы, переломы костей таза со значительными нарушениями функций.

Термические и химические ожоги; обморожение; другие воздействия внешних факторов (тепловой и солнечный удар, взрывная травма, акубаротравма, баротравма уха, легкие, кессонная болезнь, асфиксия, поражение молнией, электрическим током, воздействие вибрации, источников ионизирующего излучения, компонентов ракетного топлива, источников электромагнитного поля, лазерного излучения действия микроорганизмов I-II групп патогенности, особенно опасными инфекционными болезнями) со значительными нарушениями функций или тяжелой акубаротравмой.

Отравления лекарственными средствами, медикаментами и химическими веществами; токсическое действие веществ немедицинского назначения (токсическое действие алкоголя, органических растворителей, углеводородов, разъедающих, дезинфицирующих средств, газов, дымов и паров, пестицидов, продуктов питания, токсическое действие от укуса животных, пресмыкающихся, насекомых) со значительными нарушениями функций.

Другие болезненные проявления

Расстройства вегетативной нервной системы (идиопатическая периферическая вегетативная невропатия (идиопатическая вегетативная недостаточность - синдром Брэдбери-Эглстона) с синкопальными состояниями, многосистемная дегенерация, нейрогенная ортостатическая гипотензия (синдром Шая-Дрейджера).

Также непригодными к военной службе будут признавать больных с диагнозом ангиотрофоневроз конечностей III-IV стадии.