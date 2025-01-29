ВВК для "ограниченно пригодных". В Раде хотят продлить сроки вплоть до лета

В Украине хотят продлить срок прохождения ВВК для "ограниченно пригодных" до лета. Речь идет о начале июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

На данный момент эта инициатива находится на стадии законопроекта, он сейчас проходит регистрационные процедуры и когда будет зарегистрирован, с ним будет можно ознакомиться. В документе, по данным РБК-Украина, фигурирует дата 5 июня.

О подготовке законопроекта также сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. По ее данным, в законопроекте речь идет о двух важных вещах.

"Во-первых, срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года. Во-вторых, обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет", - отметила она.