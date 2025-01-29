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ВВК для "ограниченно пригодных". В Раде хотят продлить сроки вплоть до лета

Украина, Среда 29 января 2025 21:22
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ВВК для "ограниченно пригодных". В Раде хотят продлить сроки вплоть до лета Фото: ВВК для "ограниченно годных" в Украине хотят продлить до лета (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

В Украине хотят продлить срок прохождения ВВК для "ограниченно пригодных" до лета. Речь идет о начале июня.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.

На данный момент эта инициатива находится на стадии законопроекта, он сейчас проходит регистрационные процедуры и когда будет зарегистрирован, с ним будет можно ознакомиться. В документе, по данным РБК-Украина, фигурирует дата 5 июня.

О подготовке законопроекта также сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук. По ее данным, в законопроекте речь идет о двух важных вещах.

"Во-первых, срок для обязательного прохождения ВВК продлить еще на четыре месяца, то есть крайний срок перенести на начало июня 2025 года. Во-вторых, обязанность проходить ВВК не касается ограниченно годных лиц до 25 лет", - отметила она.

Ситуация с "ограниченно пригодными" в Украине

В прошлом году президент Украины Владимир Зеленский своим указом отменил статус "ограниченно пригодных" в Украине. В связи с этим военнообязанные, имеющие этот статус, должны были пройти военно-врачебную комиссию. На это этой категории дали 9 месяцев после вступления закона в силу - до 4 февраля 2025 года.

Недавно Верещук сообщила, что для завершения процесса прохождения военно-врачебных комиссий "ограниченно годным" украинцам нужно минимум три месяца. Поэтому сроки прохождения планировалось продлить, чтобы военнообязанные смогли избежать штрафов.

Подробнее о ВВК для "ограниченно пригодных" - читайте в материале РБК-Украина.

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ВВК для "ограниченно пригодных". В Раде хотят продлить сроки вплоть до лета
ВВК для "ограниченно пригодных". В Раде хотят продлить сроки вплоть до лета
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