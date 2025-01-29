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ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа

Україна, Середа 29 січня 2025 21:22
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ВЛК для "обмежено придатних". В Раді хочуть продовжити терміни аж до літа Фото: ВЛК для "обмежено придатних" в Україні хочуть продовжити до літа (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Гурковська

В Україні хочуть продовжити строк проходження ВЛК для "обмежено придатних" до літа. Мова йде про початок червня.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав голова комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич.

На даний момент ця ініціатива перебуває на стадії законопроекта, він зараз проходить реєстраційні процедури і коли буде зареєстрований, з ним буде можна ознайомитися. В документі, за даними РБК-Україна, фігурує дата 5 червня.

За словами заступниці керівника Офісу президента Ірини Верещук, найближчим часом в оборонному комітеті Верховної Ради дійсно буде зареєстровано законопроєкт зі змінами щодо проходження ВЛК "обмежено придатними".

За її даними, йдеться про дві важливі речі.

"По-перше, термін для обовʼязкового проходження ВЛК продовжити ще на чотири місяці, тобто крайній строк перенести на початок червня 2025 року. По-друге, обовʼязок проходити ВЛК не стосується обмежено придатних осіб до 25 років", - зазначила вона.

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