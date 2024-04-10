ВВК для ограниченно пригодных. В Минобороны анонсировали список диагнозов для регулирования

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

По его словам, сам термин "ограниченно пригодный" уже устарел и тянется еще с времен Советского Союза. Может быть только годен или нет.

"В ближайшее время будет определен список медицинских диагнозов, которые будут это урегулировать. И в течение 9 месяцев люди с таким статусом должны пройти ВЛК, и силы обороны будут понимать, кого можно привлекать к защите государства", - отметил Лазуткин.

Он уточнил, что ситуация на фронте остается сложной, поэтому нужны люди, которые будут обученными и здоровыми.