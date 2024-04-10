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ВВК для ограниченно пригодных. В Минобороны анонсировали список диагнозов для регулирования

Среда 10 апреля 2024 21:48
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ВВК для ограниченно пригодных. В Минобороны анонсировали список диагнозов для регулирования Иллюстративное фото: в Минобороны анонсировали список диагнозов для ограниченно пригодных (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине определят перечень медицинских диагнозов, при помощи которого хотят урегулировать вопрос отмены статуса "ограниченно пригодный".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Министерства обороны Украины Дмитрия Лазуткина в эфире телемарафона.

По его словам, сам термин "ограниченно пригодный" уже устарел и тянется еще с времен Советского Союза. Может быть только годен или нет.

"В ближайшее время будет определен список медицинских диагнозов, которые будут это урегулировать. И в течение 9 месяцев люди с таким статусом должны пройти ВЛК, и силы обороны будут понимать, кого можно привлекать к защите государства", - отметил Лазуткин.

Он уточнил, что ситуация на фронте остается сложной, поэтому нужны люди, которые будут обученными и здоровыми.

Что предшествовало

Напомним, недавно Верховная рада Украины решила отменить статус "ограниченно пригодный". Теперь по итогам ВЛК мужчин могут признавать только годными или нет.

Тем, кто ранее получил статус "ограниченно пригодный", нужно будет в течение 9 месяцев повторно пройти ВВК. Мужчинам уже начали поступать обращения от ТЦК.

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