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ВЛК для обмежено придатних. У Міноборони анонсували список діагнозів для регулювання

Середа 10 квітня 2024 21:48
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ВЛК для обмежено придатних. У Міноборони анонсували список діагнозів для регулювання Ілюстративне фото: у Міноборони анонсували список діагнозів для обмежено придатних (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні визначать перелік медичних діагнозів, за допомогою якого хочуть врегулювати питання скасування статусу "обмежено придатний".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства оборони України Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

За його словами, сам термін "обмежено придатний" вже застарів і тягнеться ще з часів Радянського Союзу. Може бути тільки придатний чи ні.

"Найближчим часом буде визначено список медичних діагнозів, які це врегулюватимуть. І протягом 9 місяців люди з таким статусом повинні пройти ВЛК, і сили оборони розумітимуть, кого можна залучати до захисту держави", - зазначив Лазуткін.

Він уточнив, що ситуація на фронті залишається складною, тому потрібні люди, які будуть навченими та здоровими.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Верховна рада України вирішила скасувати статус "обмежено придатний". Тепер за підсумками ВЛК чоловіків можуть визнавати лише придатними чи ні.

Тим, хто раніше набув статусу "обмежено придатний", потрібно буде протягом 9 місяців повторно пройти ВВК. Чоловікам уже почали надходити звернення від ТЦК.

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