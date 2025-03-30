Без бумаг и ТЦК. Что для украинцев изменит "электронная ВВК" с 1 апреля

С 1 апреля в Украине заработает электронный кабинет военно-врачебных комиссий. Выводы о пригодности или непригодности в дальнейшем будут оформляться исключительно в цифровом формате.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Украины Екатерины Черногоренко .

"С 1 апреля Министерство обороны запускает электронный кабинет для работников военно-врачебных комиссий. Теперь после осмотров ВВК оформляются выводы исключительно в электронной форме в медицинской информационной системе ВСУ", - пояснила Черногоренко.

По ее словам, обновление даст возможность украинцам не идти с постановлениями о пригодности или непригодности и не вносить это через ТЦК, ведь информация в электронном виде будет отправлена сразу в реестр "Оберіг".

"В рамках второго этапа реформы мы запускаем анонимизацию, наши граждане будут проходить медицинский осмотр в любом гражданском медучреждении, где человеку удобно. Это будет выглядеть как регулярный check up для человека. Не будет ничего избыточного и не будет связано ни с походом в ТЦК, ни с походом на ВВК", - отметила заместитель главы Минобороны.