Можно ли получить бумажное заключение ВВК после 1 апреля: ответ Минобороны
Военнообязанные смогут получить заключение военно-врачебной комиссии в бумажном виде даже после 1 апреля, когда начнется новый этап реформы ВВК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко во время телемарафона.
"Даже после 1 апреля, если человек хочет получить на руки заключение ВВК, мы даем такую возможность. Мы распечатываем фактически зеркало цифрового заключения, и предоставляем такую возможность нашим людям, это не является проблемой", - рассказала Черногоренко.
По словам заместителя министра обороны, бумажное заключение о пригодности военнообязанного можно будет получить сразу после осмотра.
"Если это свидетельство о болезни для признания непригодности к военной службе, комиссия утверждает заключение с центральной или областной ВВК, и тогда по желанию гражданина можно получить заключение на бумаге", - добавила чиновница.
Черногоренко также подчеркнула, что сейчас уже налажено взаимодействие между электронным кабинетом ВВК, "Оберіг" и "Резерв+". Поэтому увидеть свой статус по медицинскому осмотру можно сразу в приложении "Резерв+".
Реформа ВВК в Украине
Напомним, в Украине сейчас внедряется реформа военно-врачебных комиссий (ВВК). Очередной этап стартует с 1 апреля. Нововведения коснутся оформления постановления о прохождении ВВК - все комиссии будут обязаны оформлять выводы в электронном виде.
Как действует этот механизм:
- в Медицинской информационной системе ВСУ запущен электронный кабинет ВВК, который заменяет бумажные выводы на онлайн-формат.
- направления на ВВК из реестра "Оберіг" автоматически поступают в кабинет ВВК.
- выводы комиссий после осмотров военнообязанных мгновенно отображаются в приложении "Резерв+".
- постановления по военнослужащим сохраняются в МИС ВСУ.
Следующим шагом цифровизации системы ВВК станет анонимность военнообязанного при прохождении комиссии. То есть врач не будет знать, кого осматривает. Это нововведение заработает в ноябре 2025 года.
Также в Минобороны рассказали, что будущие контрактники смогут выбирать, где пройти ВВК, благодаря Резерв+.
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