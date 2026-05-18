Летом активизируется приватизация госимущества: что планируют продать

Правительство ожидает, что летом активизируются приватизационные процессы, что позволит до конца года получить 13 млрд гривен.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.

"Летом будет объявлено много приватизационных аукционов, в том числе, несколько аукционов большой приватизации", - сказал он.

По словам министра, в этом году точно ожидается приватизация:

Одесского припортового завода,

Демуринского ГОКа,

Ocean Plaza,

Николаевского глиноземного завода.

Он отметил, что иностранные инвесторы проявляют заинтересованность в приватизации и уже осматривают объекты, чтобы принять участие в аукционах.

За каждый крупный объект планируется получить 70-100 млн долларов. В целом от большой приватизации может быть привлечено до 10 млрд гривен (227,5 млн долларов).

Миллиарды от малой приватизации

Соболев сообщил, что от малой приватизации, которая уже активно продолжается, до конца года планируется получить в целом 3 млрд гривен, при том, что ФГИ уже продал активов на 1 млрд гривен.

"Фонд сейчас очень оживился после прихода туда Дмитрия Наталухи (глава ФГИ с января 2026 года - ред.) и мы видим большую заинтересованность инвесторов из разных стран - Европа, США", - рассказал он.

Кроме того, планируется продать долю компании "Укрнафта", но детали в правительстве пока не разглашают. В перечне объектов продажи на текущий год этого актива нет. Но, по словам министра экономики, заинтересованность купить часть компании есть у компаний "разных стран".

"Долю я не могу сказать, но это точно не 3%. Это не портфельные инвесторы, а стратегические инвесторы, нефтяные компании, которые смотрят на "Укрнафту", - уточнил Соболев.