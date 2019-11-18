Влада Венеції назвала суму збитку після повені

Фото: повінь у Венеції (twitter.com/HelenKennedy/)

Рівень води вже пішов на спад

Влада Венеції оцінила збиток від повеней у місті щонайменше в один мільярд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

Відзначимо, що Венеція переживає найсильнішу повінь за останні 148 років. Інші італійські міста також страждають від негоди. Повінь в місті триває вже кілька днів поспіль. У неділю, 17 листопада, вода в місті піднялася до 150 сантиметрів в результаті чергового припливу. Рівень води вже пішов на спад.

Раніше повідомлялося, що місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління і оголосила стан катастрофи. Жителі міста отримають компенсацію в розмірі від 5 тис. до 20 тис. євро.

Також РБК-Україна писало, що в результаті повені в місті загинули щонайменше 2 людини. Один чоловік помер від удару струмом, коли намагався включить помпу, щоб відкачати воду з дому. Про причини загибелі другого чоловіка не повідомлялося.

Крім цього повідомлялося, що у Франції в результаті сильної повені загинули три людини. Місто Безьє виявився одним із найбільш постраждалих. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків ураганів.

Також повідомлялося, що в Камеруні в результаті зсуву загинули 42 чоловік. Зсув був викликаний сильними дощами. Серед загиблих - 26 дітей.