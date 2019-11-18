ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Влада Венеції назвала суму збитку після повені

Новини » Надзвичайні події     18.11.2019 - 17:11
Влада Венеції назвала суму збитку після повені
Фото: повінь у Венеції (twitter.com/HelenKennedy/)

Рівень води вже пішов на спад

Влада Венеції оцінила збиток від повеней у місті щонайменше в один мільярд євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням DW.

Відзначимо, що Венеція переживає найсильнішу повінь за останні 148 років. Інші італійські міста також страждають від негоди. Повінь в місті триває вже кілька днів поспіль. У неділю, 17 листопада, вода в місті піднялася до 150 сантиметрів в результаті чергового припливу. Рівень води вже пішов на спад.

Раніше повідомлялося, що місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління і оголосила стан катастрофи. Жителі міста отримають компенсацію в розмірі від 5 тис. до 20 тис. євро.

Також РБК-Україна писало, що в результаті повені в місті загинули щонайменше 2 людини. Один чоловік помер від удару струмом, коли намагався включить помпу, щоб відкачати воду з дому. Про причини загибелі другого чоловіка не повідомлялося.

Крім цього повідомлялося, що у Франції в результаті сильної повені загинули три людини. Місто Безьє виявився одним із найбільш постраждалих. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків ураганів.

Також повідомлялося, що в Камеруні в результаті зсуву загинули 42 чоловік. Зсув був викликаний сильними дощами. Серед загиблих - 26 дітей.

У Венеції рівень води після піку повені йде на спад
Новини України Венеция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся