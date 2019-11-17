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У Венеції рівень води після піку повені йде на спад

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 17:14
У Венеції рівень води після піку повені йде на спад
Фото: повінь у Венеції (twitter.com/HelenKennedy/)

Зафіксовано зниження рівня води до 148 см

Рівень води в італійському місті Венеції в неділю, 17 листопада, після чергового піку повені перестав рости і пішов на спад. Про це повідомило агентство ANSA.

Повідомляється, що рівень води до 13:15 за місцевим часом (14:15 за київським) досяг позначки в 150 см, після чого почав знижуватися. В 13:20 (14:20) було зареєстровано зниження до 148 див.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венеції в неділю, 17 листопада, знову очікується підйом рівня води, місцеві власті оголосили найвищий рівень небезпеки. Так, у другій половині дня рівень води у Венеції може досягти 1,6 метра над рівнем моря. Минулої ночі рівень води через припливу піднімався до 1 метра.

Наголошується, що для попередження надзвичайних випадків місцева влада оголосила в місті найвищий рівень небезпеки.

Як відомо, у Венеції відбулася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління і оголосили стан катастрофи. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра. Жителі міста отримають компенсацію в розмірі від 5 тис. до 20 тис. євро.

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