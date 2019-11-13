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У Венеції повідомили про загиблих через повень

Новини » Надзвичайні події     13.11.2019 - 17:57
У Венеції повідомили про загиблих через повень
Фото: повінь у Венеції (twitter.com VeraMantengoli)

Жертвами повені стали двоє чоловіків

В результаті масштабної повені у Венеції (Італія) загинули 2 людини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське агентство ANSA.

Як повідомляється, на острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом. Загиблий намагався перезапустити електричні помпи, щоб відкачати воду з затопленого будинку. Пізніше на цьому ж острові виявили тіло ще одного загиблого.

Зазначається, що через повінь у воді опинилися площа Сан-Марко, а також собор Сан-Марко. Там рівень води піднявся вище одного метра. У небезпеці перебувають багато історичних цінностей міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Венеції сталася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила в катастрофі глобальне потепління та планує оголосити стан катастрофи. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці жовтня у Франції сталася сильна повінь. В результаті повені загинули 3 людини. Найбільше від стихії постраждало французьке місто Безье. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків негоди.

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