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У Камеруні в результаті зсуву загинули понад 40 осіб

Новини » Надзвичайні події    30.10.2019 - 04:24
У Камеруні в результаті зсуву загинули понад 40 осіб
Ілюстративне фото (twitter.com/apnnewsindia)

Серед загиблих - 26 дітей

Щонайменше 42 людини загинули в результаті зсуву в Камеруні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що за даними державних ЗМІ, в результаті зсуву, викликаного проливними дощами в західному Камеруні, загинули щонайменше 42 людини.

Рятувальники протягом дня обшукуючи уламки зруйнованих будинків у місті Бафуссам в західному нагір'я. Зокрема, вони знайшли тіла 26 дітей. Пошуки людей, які могли залишитися під уламками, тривають.

Раніше повідомлялося, що в Індії і Пакистані 161 людина загинула під час зсувів і повеней протягом чотирьох днів. Найбільше число жертв було зафіксовано в північному штаті Утар-Прадеш, де загинуло 111 осіб.

РБК-Україна писало, що в М'янмі в результаті мусонных дощів стався зсув, що призвело до загибелі більше 40 чоловік. В цілому 27 будинків і п'ять транспортних засобів були затоплені потоком бруду і каміння через зсув.

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