ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Венеції оголосили надзвичайний стан через повені

Новини » Надзвичайні події     14.11.2019 - 20:59
У Венеції оголосили надзвичайний стан через повені
Фото: повінь у Венеції (instagram.com/larepubblica)

Жителі Венеції також отримають компенсацію збитку, який завдала негода

Президент італійського уряду Джузеппе Конте оголосив про надзвичайний стан у Венеции. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Також Конте додав, що 26 листопада за участю місцевої влади буде скликаний міжвідомчий комітет для "обговорення структурних проблем Венеції", що, як нагадав прем'єр-міністр Італії, пов'язано не тільки з повінню.

Він пояснив, що перша фаза допомоги вже була вивчена. Жителі міста отримають компенсацію в розмірі 5 тис. євро і до 20 тис. євро тим, хто веде комерційну діяльність в місті і "які зазнали більш значний збиток" Для отримання компенсації буде проводитись технічний аналіз.

Також Конте підтвердив, що ім'я комісара буде повідомлено найближчим часом після завершення інженерних робіт повені у Венеції.

Нагадаємо, у Венеції сталася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління і планує оголосити стан катастрофи. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра.

Пізніше стало відомо, що через повені у Венеції загинули дві людини. На острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом. Пізніше на цьому ж острові виявили тіло ще одного загиблого.

У Венеції повідомили про загиблих через повень У Венеції планують оголосити стан катастрофи через повені
Новини України Венециянадзвичайний стан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся