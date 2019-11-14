У Венеції оголосили надзвичайний стан через повені

Фото: повінь у Венеції (instagram.com/larepubblica)

Жителі Венеції також отримають компенсацію збитку, який завдала негода

Президент італійського уряду Джузеппе Конте оголосив про надзвичайний стан у Венеции. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Також Конте додав, що 26 листопада за участю місцевої влади буде скликаний міжвідомчий комітет для "обговорення структурних проблем Венеції", що, як нагадав прем'єр-міністр Італії, пов'язано не тільки з повінню.

Він пояснив, що перша фаза допомоги вже була вивчена. Жителі міста отримають компенсацію в розмірі 5 тис. євро і до 20 тис. євро тим, хто веде комерційну діяльність в місті і "які зазнали більш значний збиток" Для отримання компенсації буде проводитись технічний аналіз.

Також Конте підтвердив, що ім'я комісара буде повідомлено найближчим часом після завершення інженерних робіт повені у Венеції.

Нагадаємо, у Венеції сталася одна з найбільших повеней в історії міста. Місцева влада звинуватила у катастрофі глобальне потепління і планує оголосити стан катастрофи. Повінь стала найбільшою з 1966 року, коли рівень води досяг позначки 1,94 метра.

Пізніше стало відомо, що через повені у Венеції загинули дві людини. На острові Паллестрина місцеві служби виявили тіло 78-річного чоловіка, який загинув від удару струмом. Пізніше на цьому ж острові виявили тіло ще одного загиблого.