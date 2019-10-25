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На півдні Франції почалися повені через сильні дощі, є загиблі

Новини » Надзвичайні події    25.10.2019 - 07:10
На півдні Франції почалися повені через сильні дощі, є загиблі
Фото: повінь у Франції (twitter/SkyNews)

Вже троє людей загинули в результаті повеней

Три людини загинули в результаті повені після злив на півдні Франції. Про це передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як заяавило Міністерство внутрішніх справ округу, місто Безьє виявилося одним із найбільш постраждалих за останні дні. Понад 2000 працівників аварійно-рятувальних служб були направлені для ліквідації наслідків негоди.

Десятки людей були змушені покинути свої будинки після того, як річки зруйнували їх береги. Автомобілі були зметені, а вулиці і дороги були сильно пошкоджені і покриті брудом. Блоки цементу були переміщені силою паводкових вод.

В цьому районі було більше дощів за 24 години, ніж за весь попередній рік, оскільки сильні шторми обрушилися на вісім французьких графств уздовж Середземного моря і внутрішніх районів.

Нагадаємо, нещодавно Японію накрив потужний тайфун "Хагібіс", в результаті загинули 77 осіб, ще близько десяти людей зникли безвісти. Площа затоплення території склала понад 23 тис. га. Були пошкоджені понад 1670 будинків, близько сотні зруйновані.

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