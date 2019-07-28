Влада Судану визнала 87 жертв розгону сидячої демонстрації

Фото: протести в Судані (AFP)

Раніше повідомляли про 61 загиблого

У столиці Судану Хартумі під час розгону табору протестувальників на початку червня загинуло 87 осіб і ще 168 демонстрантів отримали поранення. Про це повідомив голова спеціальної слідчої комісії Фатх аль-Рахман Саїд, пише РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.



Голова слідчої комісії повідомив, що троє офіцерів, всупереч наказам начальства, розпорядилися силою розігнати протестувальників. Після цього військові всередині табору відкрили хаотичний вогонь, що призвело до загибелі і поранення десятків людей.

Як відомо, протести в Судані почалися з того, що міністр оборони Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента.

Раніше РБК-Україна писало, що під час розгону табору протестувальників на початку червня загинуло майже 120 чоловік, проте військові повідомляли лише про 61 загиблого. Після цього в країні почалися масові протести проти силового розгону демонстрантів.