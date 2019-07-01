У ході протестів в Судані загинули п'ять осіб

Фото: протести в Судані (AFP)

Відомо ще про кількох поранених

Щонайменше п'ятеро протестувальників загинули в неділю в різних містах Судана в ході "маршу мільйонів". Про це повідомив телеканал Al Arabyia.

За даними опозиційного комітету суданських лікарів, четверо убитих зафіксовано в місті-супутнику суданської столиці Омдурмане. Ще кілька людей отримали поранення. Відомо, що працювали "невідомі снайпери".

Раніше повідомлялося, що в Судані у неділю, 30 червня, під час протесту проти військової влади в країні відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією.

Як відомо, організатором акції протесту в Хартумі виступила громадська організація SPA, в центральному офісі якої напередодні військові провели обшуки.

Крім того, демонстранти протестували проти силового розгону попередньої акції протесту, яка відбулася 3 червня. Тоді загинуло майже 120 чоловік, проте військові повідомляють лише про загиблого 61.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасового Військової ради.