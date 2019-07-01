ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ході протестів в Судані загинули п'ять осіб

Новини » Надзвичайні події    01.07.2019 - 02:46
У ході протестів в Судані загинули п'ять осіб
Фото: протести в Судані (AFP)

Відомо ще про кількох поранених

Щонайменше п'ятеро протестувальників загинули в неділю в різних містах Судана в ході "маршу мільйонів". Про це повідомив телеканал Al Arabyia.

За даними опозиційного комітету суданських лікарів, четверо убитих зафіксовано в місті-супутнику суданської столиці Омдурмане. Ще кілька людей отримали поранення. Відомо, що працювали "невідомі снайпери".

Раніше повідомлялося, що в Судані у неділю, 30 червня, під час протесту проти військової влади в країні відбулися зіткнення між демонстрантами і поліцією.

Як відомо, організатором акції протесту в Хартумі виступила громадська організація SPA, в центральному офісі якої напередодні військові провели обшуки.

Крім того, демонстранти протестували проти силового розгону попередньої акції протесту, яка відбулася 3 червня. Тоді загинуло майже 120 чоловік, проте військові повідомляють лише про загиблого 61.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Судані була здійснена спроба перевороту проти тимчасового Військової ради.

Десятий день протестів у Грузії завершився без сутичок У Німеччині сталися сутички на кліматичній акції
Новини України протестСудан
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся