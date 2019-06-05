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Кількість загиблих через розгін протестів в Судані вдвічі зросла

Новини » Надзвичайні події    05.06.2019 - 08:20
Кількість загиблих через розгін протестів в Судані вдвічі зросла
Фото: протести в Судані (https://twitter.com/anadolu agency)

Суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу проти протестувальників

В результаті розгону наметового табору в Хартумі (Судан) загинули щонайменше 60 осіб. Про це повідомили в опозиційному Комітет лікарів Судану.

Між тим, суданські військові спростовують інформацію про те, що вони застосували силу проти протестувальників.

"Ще десять людей загинули від куль солдат військової ради... Таким чином, загальне число загиблих досягло 60", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 липня в столиці Судану - Хартумі, військові відкрили вогонь по протестуючих, які кілька тижнів блокували будівлю командування армії. В той день загинули 30 людей.

Такі дії армії Судану різко розкритикували США, Великобританія, Німеччина, а також генеральний секретар ООН Антоніу Гуттериш. Вони виступили з вимогою припинення насильства в цій африканській країні. У зв'язку з цією ситуацією, Британія і Німеччина запросили проведення засідання Ради Безпеки ООН.

РБК-Україна писало, що почалося все з того, що міністр оборони Судану Авад бен Ауф 11 квітня оголосив про перехід влади в країні до Вищої військової ради і затримання президента Омара аль-Башира. Пізніше Генштаб Судану повідомив про взяття під варту президента. У Судані був оголошений дворічний перехідний період і режим НС терміном на три місяці.

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