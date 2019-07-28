Власти Судана признали 87 жертв разгона сидячей демонстрации

Фото: протесты в Судане (AFP)

Ранее сообщали о 61 погибшем

В столице Судана Хартуме во время разгона лагеря протестующих в начале июня погибли 87 человек и еще 168 демонстрантов получили ранения. Об этом сообщил глава специальной следственной комиссии Фатх аль-Рахман Саид, пишет РБК-Украина со ссылкой на Al Jazeera.



Глава следственной комиссии сообщил, что трое офицеров, вопреки приказам вышестоящего начальства, распорядились силой разогнать протестующих. После этого военные внутри лагеря открыли хаотичный огонь, что привело к гибели и ранению десятков людей.

Как известно, протесты в Судане начались с того, что министр обороны Авад бин Ауф 11 апреля объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента.

Ранее РБК-Украина писало, что во время разгона лагеря протестующих в начале июня погибли почти 120 человек, однако военные сообщали лишь о 61 погибшем. После этого в стране начались массовые протесты против силового разгона демонстрантов.