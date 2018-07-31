Facebook виявив кампанію втручання у вибори 2018 року в США

Компанія визначила десятки акаунтів і сторінок, які могли використовуватися з цією метою

Американська компанія Facebook сьогодні, 31 липня, оголосила про виявлення скоординованих спроб вплинути через платформу соціальної мережі на майбутні вибори в США. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Два тижні тому експерти компанії встановили, що таку діяльність вели з восьми сторінок і 17 профілів в соцмережі Facebook, а також семи акаунтів в Instagram. Їх видалили сьогодні вранці після завершення попереднього розслідування. Про це компанія повідомила правоохоронні органи США.

Виявлені сторінки видалили (прес-служба компанії)

Наголошується, що більше 290 тис. користувачів були підписані, принаймні, на одну з цих сторінок, найбільш рання з яких була створена у березні 2017 року. Остання була створена в травні 2018 року. На сторінки в Instagram не був підписаний ніхто.

Зі сторінок була опублікована реклама на 11 тисяч доларів США. На даний момент точно не визначили, хто стоїть за всіма виявленими сторінками.

Facebook scraps accounts trying to influence November's U. S. elections https://t.co/YGFw8RPx1w — Reuters U. S. News (@ReutersUS) 31 липня 2018 р.

Нагадаємо, 4 квітня найбільша в світі соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів її країн-сусідів, зокрема України.

Заблоковані сторінки працювали в рамках петербурзької організації IRA, яку ще називають "фабрикою тролів" і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори в США і Європі.