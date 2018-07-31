Facebook виявив кампанію втручання у вибори 2018 року в США

Новини Надзвичайні події 31.07.2018 - 21:44
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)
Ілюстративне фото (cybercrime.gov.ua)

Компанія визначила десятки акаунтів і сторінок, які могли використовуватися з цією метою

Американська компанія Facebook сьогодні, 31 липня, оголосила про виявлення скоординованих спроб вплинути через платформу соціальної мережі на майбутні вибори в США. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Два тижні тому експерти компанії встановили, що таку діяльність вели з восьми сторінок і 17 профілів в соцмережі Facebook, а також семи акаунтів в Instagram. Їх видалили сьогодні вранці після завершення попереднього розслідування. Про це компанія повідомила правоохоронні органи США.

Facebook виявив кампанію втручання у вибори 2018 року в США

Виявлені сторінки видалили (прес-служба компанії)

Наголошується, що більше 290 тис. користувачів були підписані, принаймні, на одну з цих сторінок, найбільш рання з яких була створена у березні 2017 року. Остання була створена в травні 2018 року. На сторінки в Instagram не був підписаний ніхто.

Зі сторінок була опублікована реклама на 11 тисяч доларів США. На даний момент точно не визначили, хто стоїть за всіма виявленими сторінками.

Нагадаємо, 4 квітня найбільша в світі соціальна мережа Facebook заблокувала понад 270 сторінок російського "Агентства досліджень інтернету" (IRA), які, за її даними, використовувалися для політичного впливу на користувачів з Росії і російськомовних жителів її країн-сусідів, зокрема України.

Заблоковані сторінки працювали в рамках петербурзької організації IRA, яку ще називають "фабрикою тролів" і звинувачують у створенні мережі фейкових сторінок для створення таргетованої реклами і здійснення впливу на вибори в США і Європі.

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