Влада Сицилії наказала закрити табори для біженців

Фото: біженці (facebook.com-unitednationshumanrights)

Наказ насамперед стосується табору та католицького центру на острові Лампедуза

Губернатор Сицилії Нелло Музумечі розпорядився протягом однієї доби закрити в регіоні всі центри прийому мігрантів, які потрапляють на острів морем. Наказ насамперед стосується табору та католицького центру на острові Лампедуза, які переповнені біженцями.

Про це повідомляє DW.

За словами Музумечі, біженців слід переправити в материкову частину Італії. Причиною такого рішення він назвав високий ризик поширення коронавірусу в центрах прийому мігрантів. Сицилія більше «не може страждати від їх вторгнення», - переконаний політик.

Наказ губернатора, насамперед, стосується табору та католицького центру на острові Лампедуза, які переповнені біженцями.

Тим часом у міністерство внутрішніх справ Італії заявили, що наказ губернатора Сицилії не є чинним, оскільки політика щодо біженців належить до компетенції центрального уряду в Римі.

Зазначимо, що сотні біженців з Африки та Азії щодня прибувають у південну Італію, особливо на острови Лампедуза і Сицилія. Місцева влада вже не раз заявляла, що не може впоратися з потоком мігрантів на тлі коронакризи.

Нагадаємо, у квітні приплив біженців в ЄС рекордно знизився через пандемію коронавірусу. В цілому, Frontex зареєстрував за період з січня по травень 31 600 нелегальних прикордонних переходів - це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Найпопулярнішим маршрутом для мігрантів є шлях через Туреччину, Грецію та Італію.

У травні знову різко посилився приплив біженців в Європейський союз.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Франції Еммануель Макрон заявив, що буде допомагати Греції стримувати потік мігрантів з Сирії.