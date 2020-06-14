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В ЄС різко посилився приплив біженців

Новини » В світі     14.06.2020 - 15:59
В ЄС різко посилився приплив біженців
Фото: біженці (flickr)

Найпопулярнішим маршрутом для мігрантів є шлях через Туреччину, Грецію та Італію

У травні знову різко посилився приплив біженців в Європейський союз після помітного зниження у квітні, викликаного пандемією коронавірусу. В цілому за рік стало на 6% менше нелегальних переходів меж ЄС.

Про це повідомляє DW.

Так, минулого місяця Європейська прикордонна служба Frontex зафіксувала майже 4300 випадків несанкціонованого переходу кордонів Євросоюзу на головних міграційних маршрутах - майже втричі більше, ніж у квітні.

У квітні приплив біженців в ЄС рекордно знизився через пандемію коронавірусу. В цілому, Frontex зареєстрував за період з січня по травень 31 600 нелегальних прикордонних переходів - це на 6% менше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Найпопулярнішим маршрутом для мігрантів є шлях через Туреччину, Грецію та Італію.

Як повідомляло РБК-Україна, майже всі країни Європейського Союзу пройшли першу хвилю коронавірусу, окрім Польщі та Швеції.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, ситуація з поширенням COVID-19 в Європі поліпшується, проте в глобальному масштабі у світі вона погіршується.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України ЕвросоюзБіженці
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