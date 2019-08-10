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Кількість жертв вибуху в РФ на території військової частини зросла

Новини » Надзвичайні події    10.08.2019 - 03:20
Кількість жертв вибуху в РФ на території військової частини зросла
Ілюстративне фото (mchs gov ua)

Вже відомо про п'ятьох загиблих

П'ять співробітників держкорпорації "Росатом" загинули в результаті вибуху реактивного двигуна рідинної ракети на полігоні під Архангельськом (Російська Федерація). Про це повідомляють росЗМІ.

Раніше Міноборони РФ повідомляло, що при вибуху на полігоні під Северодвінськом 8 серпня, де випробовували рідинний реактивний двигун, загинули дві людини.

"В результаті події на військовому полігоні в Архангельській області при випробуванні рідинної реактивної рухової установки загинули п'ять співробітників держкорпорації "Росатом". Ще троє - отримали травми і опіки різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.

В даний момент всі постраждалі доставлені в спеціалізований медичний заклад, їм надається вся необхідна медична допомога.

Раніше повідомлялося, що отримали травми різного ступеня тяжкості шість представників Міноборони та підприємства-розробника.

Крім того, 5 серпня в Красноярському краї Росії в місті Ачинську стався пожежа в одній з військових частин, в результаті чого почали вибухати артилерійські снаряди. Тоді повідомили про одного загиблого і вісьмох поранених.

Проте 9 серпня після попадання блискавки вибухи поновилися. В результаті нових вибухів поранення отримали ще десять осіб.

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