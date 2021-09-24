Виверження вулкана на Канарах: влада Іспанії оголосить острів Ла Пальма зоною лиха

Влада Іспанії 28 вересня оголосить острів Ла Пальма зоною катастрофічного лиха через виверження вулкана Кумбре В'єха. Уряд також готує спеціальний план з відновлення постраждалих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

"Виняткова ситуація на Ла Пальмі вимагає виняткових дій. Наступного вівторка (28 вересня - ред.) Рада міністрів схвалить класифікацію острова Ла Пальма як зоною катастрофічного лиха", - сказав Санчес в ході візиту на острів. Він додав, що уряд вже працює над спеціальним планом відновлення острова з негайними заходами, спрямованими на усунення збитку, нанесеного виверженням. Прем'єр також уточнив, що буде надана допомога тим, хто позбувся своїх будинків через удар стихії.