"Влада" Криму скасували обсервацію для приїжджих

Окупаційна "влада" Криму скасувала обов'язкову обсервацію для громадян, які в'їжджають на півострів з території материкової України. Нові правила в'їзду будуть діяти з 15 липня.

Про це повідомляє "Крим. Реалії".

Раніше всі громадяни, які прибували на територію Кримського півострова через пункти пропуску в'їзду-виїзду "Чонгар", "Каланчак" і "Чаплинка", повинні були проходити 14-денний карантин.

Нагадаємо, Україна відновила роботу всіх КПВВ на админгранице з Кримом ще 14 червня.

Як повідомляло РБК-Україна, для жителів ОРДЛО і анексованого Криму в'їзд на підконтрольну територію України дозволяється за обов'язкове проходження двотижневої обсервації, винятком є лише абітурієнти при наявності негативного тесту на коронавірус.

Також повідомлялося, що на Донеччині тимчасово відновив пропуску громадян КПВВ "Новотроїцьке", при цьому пропуск через "Мар'їнку" продовжує блокуватися бойовиками.

Крім цього повідомлялося, що у аннексированном Криму під наглядом через коронавіруса знаходяться близько 4,4 тисяч осіб, при цьому "влади" півострова повідомляють про понад 850 випадках COVID-19.