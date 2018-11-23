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"Влада" Криму має намір посилити контроль за міграцією кримчан з українськими паспортами

Новини » Надзвичайні події    23.11.2018 - 16:16
"Влада" Криму має намір посилити контроль за міграцією кримчан з українськими паспортами
Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Питання посилення контролю буде вирішуватися на федеральному рівні

У анексованому Російською Федерацією Криму мають намір посилити контроль за міграцією кримчан з українськими паспортами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомляється, питання посилення контролю буде вирішуватися на федеральному рівні.

"Необхідно збільшити кількість відеокамер на деяких пунктах пропуску, а також облаштувати прилеглу територію. Ці питання можна закрити до кінця року", - заявив "заступник голови Ради міністрів Криму" Ігор Михайличенко.

Відзначається, що за даними російських прикордонників, в 2018 році адмінкордон з Україною перетнули понад 2,5 млн осіб, при цьому 250 тисяч з них зареєстровані на території півострова. У російському прикордонному відомстві також заявили про "безконтрольне використання українських паспортів, що може призвести до проникнення на територію Росії кримінальних елементів, а також вихідців з країн з підвищеною терористичною активністю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки Росії по окупованому Криму стверджують, що затримали двох громадян України, які раніше були оголошені в розшук.

Також повідомлялося, що прокуратура Криму затримала громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

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