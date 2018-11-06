Прокуратура АРК затримала підозрюваного в сепаратизмі громадянина України

Фото: затримання (ark.gp.gov.ua)

Затриманий створював і розміщував в інтернеті відеосюжети із закликами про зміну меж території і держкордону України

Прокуратура Автономної Республіки Крим (АРК) спільно з працівниками Служби безпеки України (СБУ) затримала громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури АРК.

Повідомляється, що затриманому інкримінують вчинення кримінального злочину, передбаченого ст. 110 ч. 2 ("Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України. У прокуратурі повідомляють, що затриманий створював і розміщував в мережі інтернет низку відеосюжетів із закликами про зміну меж території та державного кордону України.

За даними відомства, за місцем проживання громадянина України проведено обшук.

"Під час обшуку виявлено та вилучено предмети і документи, що підтверджують вчинення зазначеною особою інкримінованого кримінального злочину і свідчать про продовження їм своєї злочинної діяльності на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що прокуратура АРК направить до суду клопотання про обрання стосовно нього запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою на час проведення досудового розслідування.

Нагадаємо, 3 листопада в Києві був затриманий екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, який підозрюється у державній зраді.