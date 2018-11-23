"Власти" Крыма намерены усилить контроль за миграцией крымчан с украинскими паспортами

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Вопрос усиления контроля будет решаться на федеральном уровне

В аннексированном Российской Федерацией Крыму намерены усилить контроль за миграцией крымчан с украинскими паспортами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Как сообщается, вопрос усиления контроля будет решаться на федеральном уровне.

"Необходимо увеличить количество видеокамер на некоторых пунктах пропуска, а также обустроить прилегающую территорию. Эти вопросы можно закрыть до конца года", - заявил "заместитель председателя Совета министров Крыма" Игорь Михайличенко.

Отмечается, что по данным российских пограничников, в 2018 году админграницу с Украиной пересекли более 2,5 млн человек, при этом 250 тысяч из них зарегистрированы на территории полуострова.В российском пограничном ведомстве также заявили о "бесконтрольном использовании украинских паспортов, что может привести к проникновению на территорию России криминальных элементов, а также выходцев из стран с повышенной террористической активностью".

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники пограничного управления Федеральной службы безопасности России по оккупированному Крыму утверждают, что задержали двух граждан Украины, которые ранее были объявлены РФ в розыск.

Также сообщалось, что прокуратура Крыма задержала гражданина Украины, которого подозревают в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.