ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В окупованому Криму затримали двох громадян України, які перебувають в розшуку в РФ

Новини » Надзвичайні події    21.11.2018 - 21:09
В окупованому Криму затримали двох громадян України, які перебувають в розшуку в РФ
Ілюстративне фото (wikimedia.org)

У ФСБ заявили про затримання двох українців

Співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії по окупованому Криму стверджують, що затримали двох громадян України, які раніше були оголошені в розшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалиії".

Повідомляється, що один із затриманих був оголошений у федеральний розшук у 2015 році за вчинення кримінально караного діяння, яке кваліфікується відповідно до КК Росії за частиною 1 статті 228 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, вчинені у значному розмірі).

Крім того, як повідомляється, у той же день співробітники ФСБ на пункті пропуску "Армянськ" затримали громадянку України, следовавшую з Каланчака в Севастополь. Жінка перебувала в російському розшуку з ініціативи московської поліції, вона звинувачується за тією ж статтею.

Двоє громадян України були передані правоохоронним органам".

Нагадаємо, раніше прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з працівниками Служби безпеки України затримала громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

Чубаров прокоментував обшук ФСБ в окупованому Криму ФСБ в окупованому Криму проводить обшук в будинку кримськотатарського активіста
Новини України ФСБКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся