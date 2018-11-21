В окупованому Криму затримали двох громадян України, які перебувають в розшуку в РФ

У ФСБ заявили про затримання двох українців
Співробітники прикордонного управління Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії по окупованому Криму стверджують, що затримали двох громадян України, які раніше були оголошені в розшук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим.Реалиії".
Повідомляється, що один із затриманих був оголошений у федеральний розшук у 2015 році за вчинення кримінально караного діяння, яке кваліфікується відповідно до КК Росії за частиною 1 статті 228 (незаконне придбання, зберігання, перевезення, виготовлення, переробка без мети збуту наркотичних засобів, вчинені у значному розмірі).
Крім того, як повідомляється, у той же день співробітники ФСБ на пункті пропуску "Армянськ" затримали громадянку України, следовавшую з Каланчака в Севастополь. Жінка перебувала в російському розшуку з ініціативи московської поліції, вона звинувачується за тією ж статтею.
Двоє громадян України були передані правоохоронним органам".
Нагадаємо, раніше прокуратура Автономної Республіки Крим спільно з працівниками Служби безпеки України затримала громадянина України, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.