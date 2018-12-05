Сербія допускає інтервенцію в Косово

Фото: Ана Брнабич (flickr.com/Belgrade Security Forum)

Прем'єр-міністр Сербії зазначила, що вона сподівається, що Сербії ніколи не доведеться використовувати свою армію

Прем'єр-міністр Сербії Ана Брнабич попередила, що формування армії Косово може спровокувати інтервенцію Сербії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AP.

Прем'єр-міністр Сербії зазначила, що вона сподівається, що Сербії "ніколи не доведеться використовувати нашу армію, але, на жаль, зараз це один з варіантів на столі".

Зазначимо, Сербія звернулася за підтримкою до Росії і Китаю, виступаючи проти формування армії Косово.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич на зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним попросив його про допомогу через ситуацію з Косово.

Також повідомлялося, що Вучич привів армію Сербії в бойову готовність через приїзд лідера Косово Хашима Тачі на озеро Газиводе в північній частині. Зокрема, перед приїздом Тачі, спецназ косовської поліції взяв під контроль об'єкти електростанції і водосховища в Газиводе.

За словами Вучича, збройні сили Косово мають право в'їзду в північну частину тільки при схваленні НАТО або згодою сербської громади.