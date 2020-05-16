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У США анонсували нові санкції проти Hauawei

Новини » В світі     16.05.2020 - 08:17
У США анонсували нові санкції проти Hauawei
Фото: Майк Помпео (РБК-Украина)

У Держдепі вважають, що Huawei підпорядковується Комуністичної партії Китаю

Державний секретар США Майк Помпео зробив заяву про нові санкції проти китайської технологічної компанії Huawei. Тепер компанії повинні отримати ліцензію від США перед продажем Huawei чого-небудь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державного департаменту США.

"Уряд США зробив ще один крок, щоб захистити національну безпеку країни та цілісність мереж 5G, розширивши правило про прямі іноземні товари Міністерства торгівлі США, щоб заборонити Huawei обходити закони США. Ми не потерпимо спроб Комуністичної партії Китаю підірвати недоторканність приватного життя наших громадян або цілісність мереж 5G у всьому світі", - сказав Помпео.

При цьому він вважає, що Huawei підпорядковується Комуністичної партії Китаю.

"Huawei є ненадійним постачальником і інструментом Комуністичної партії Китаю, компанія зобов'язана виконувати її накази. Міністерство юстиції звинувачує Huawei в крадіжці американських технологій і допомозі Ірану в ухиленні від санкцій", - вважає держсекретар США.

Також зазначається, тепер компанії, що бажають продати певну продукцію Huawei, виготовлену за технологією США, повинні отримати ліцензію від влади.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відклали введення санкцій проти Huawei. До 1 квітня 2020 року влада продовжила тимчасову Генеральну ліцензію компанії Huawei.

Раніше США продовжили ліцензію на 90 днів, що дозволяє американським компаніям поставляти продукцію китайської телекомунікаційної компанії Huawei, не зачіпаючи національну безпеку США.

Автор: Майксим Зайченко

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиКитайСанкції
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