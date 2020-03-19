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Власти Израиля запретили жителям выходить из дома из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     19.03.2020 - 21:25
Власти Израиля запретили жителям выходить из дома из-за коронавируса
Фото: Биньямин Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Ночью правительство Израиля одобрит положения о чрезвычайной ситуации

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил об ужесточении карантинных мер по сдерживанию распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на израильские СМИ.

По его словам, ночью правительство Израиля одобрит положения о чрезвычайной ситуации, которое предусматривает запрет покидать дома.

"Это теперь не просьба, не рекомендация, теперь это приказ, за выполнением которого будет следить полиция", - заявил премьер.

Он также отметил, что подобная мера вводится впервые в истории Израиля.

Запрет на выход из дома без уважительной причины будет действовать в течение недели и может быть продлен.

Согласно новому указу, выходить на улицу разрешается для покупки продуктов или лекарств, а также для получения медицинской помощи. Исключения будут сделаны для работников жизненно необходимых профессий.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за пандемии коронавируса Израиль решил закрыть въезд для иностранных граждан. Въезд в страну был запрещен даже для тех, у кого есть место для двухнедельного карантина. В Израиль смогут попасть только граждане и жители страны.

Кроме того, спецслужбы Израиля будут отслеживать передвижение больных коронавирусом. Разрешение получены только в рамках борьбы с распространением коронавируса на 30 дней.

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