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Влада Італії знову заблокувала в порту судно з мігрантами

Новини » Політика    01.02.2019 - 15:30
Влада Італії знову заблокувала в порту судно з мігрантами
Ілюстративне фото (gettyimages)

Під час перевірок були виявлені порушення, що стосуються екології та безпеки

Співробітники італійської берегової охорони заборонили судну німецької правозахисної організації Sea Watch з мігрантами виходити з порту Катанії на Сицилії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Згідно із заявою прес-служби берегової охорони Італії, під час всебічних перевірок на судні було виявлено "низку порушень".

Виявлені порушення стосуються, насамперед, питань безпеки та екології.

"Тож судно Sea Watch-3 зможе залишити порт лише після того, як з'ясуються всі деталі", - зазначається в повідомленні.

До справи підключили також Нідерланди як країну, під прапором якої ходило судно.

Раніше РБК-Україна писало, що  Італія звернулася з проханням до Нідерландів прийняти 47 мігрантів з гуманітарного судна, якому не дозволили заходити в італійські порти.

В свою чергу Нідерланди теж відмовилися приймати судно з біженцями.

Однак, після того, як 6 країн погодилися прийняти мігрантів, Італія дозволила судну зійти на італійський берег.

 

Італія дозволила врятованим мігрантам із судна Sea Watch зійти на берег До Німеччини у 2018 автобусами і потягами прибули 14 тис. нелегальних мігрантів
Новини України НідерландиІталіясудноМігранти
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