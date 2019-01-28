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Нідерланди відмовилися прийняти майже 50 мігрантів

Новини » Політика    28.01.2019 - 21:21
Нідерланди відмовилися прийняти майже 50 мігрантів
Ілюстративне фото (GettyImages)

Раніше судну не дозволили заходити в італійські порти

Італія звернулася з проханням до Нідерландів прийняти 47 мігрантів з гуманітарного судна, якому не дозволили заходити в італійські порти. Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів відмовилося приймати біженців, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як наголошується, корабель німецької гуманітарної групи під прапором Нідерландів врятував мігрантів біля лівійського узбережжя більше тижня тому.

Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів, заявило, що не буде приймати мігрантів, поки не буде досягнуто дострокової угоди про те, як відрізняти біженців від економічних мігрантів.

Раніше РБК-Україна писало, що з Німеччини за січень-листопад 2018 року в інші країни Європейського союзу вислали рекордну кількість біженців - 8 тис. 658 осіб.

Раніше 20 грудня 2018 року Генеральна Асамблея ООН у Нью-Йорку 19 грудня, більшістю голосів прийняла пакт про біженців.

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Новини України НідерландисудноМігрантиБіженці
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