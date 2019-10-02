Влада Іраку обмежує доступ до Інтернету через протести

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Доступ до інтернету обмежений у більшій частині країни

В Іраку через антиурядові протести був обмежений доступ до інтернету у більшій частині країни, включаючи столицю Багдад. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, кількість підключень до інтернету, за даними обсерваторії інтернет-блокування, впала на 70%. Це пов'язано з антиурядовими протестами, які поширилися по всій країні.

Також зазначається, що платформи соціальних мереж Facebook, Twitter і Instagram, а також додаток для обміну повідомленнями WhatsApp виявилися відключеними по всьому Іраку, за винятком напівавтономного регіону Курдистан, який має окрему інтернет-інфраструктуру.

"Сервіси були доступні тільки при використанні сервісу VPN, який маскує розташування пристрою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через зіткнення між іракськими силами безпеки та учасниками антиурядових демонстрацій в Багдаді одна людина загинула і близько 200 поранені.

Демонстранти зібралися, щоб висловити протест проти корупції в державі, безробіття і поганих громадських послуг, зокрема відключення електроенергії і брак води.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в іракському місті Кербела під час релігійного ритуалу загинула 31 людина.