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Влада Харкова та Дніпра вимагає від Кабміну дозволити роботу громадського транспорту

Новини » Коронавірус     13.05.2020 - 21:45
Влада Харкова та Дніпра вимагає від Кабміну дозволити роботу громадського транспорту
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Вони заявляють, що після пом'якшення карантину людям нічим їздити

Влада Харкова та Дніпра вимагає від Кабінету міністрів дозволити роботу громадського транспорту, забороненого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви заступника мера Харкова Світлани Горбунової-Рубан і міського голови Дніпра Бориса Філатова.

Так, Горбунова-Рубан зазначила, що пом'якшення карантину в Україні "має супроводжуватися посиленням транспортних перевезень" у Харкові. За її словами, після пом'якшення карантину в громадському транспорті та на зупинках утворюється скупчення людей, що може привести до зростання захворюваності коронавірусом. Тому влада міста просять дозволити роботу метрополітену.

Філатов заявив, що влада Дніпра не може самостійно вирішити роботу громадського транспорту.

"Який сенс було дозволяти нам відкривати ринки, якщо туди не можуть приїхати всі, кому це потрібно, в першу чергу покупці? З цієї ж причини ми не можемо дозволити кататися на транспорті пенсіонерам, які втомилися сидіти вдома, запустити маршрутки до дачних селищ, відкрити дитсадки, скасувати масковий режим", - сказав мер Дніпра, закликавши жителів не вимагати цього від нього, тому що це не входить до компетенції місцевої влади.

Крім того, він закликав інших мерів вимагати від Кабміну "припинити займатися самообманом" і дозволити роботу транспорту.

"Єдине, що ми зараз можемо зробити з іншими мерами - це вимагати від уряду припинити займатися самообманом, запустити громадський транспорт з дотриманням всіх протиепідемічних заходів", - заявив Філатов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури України розраховує відновити роботу громадського транспорту до 22 травня, коли закінчиться термін карантину, який планують ще продовжити.

Зазначимо, з 11 травня в Україні ослаблений карантин у деяких сферах бізнесу і громадських заборонах.

Теги Новини України ФК ДніпроХарківтранспорт
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