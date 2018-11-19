Влада Гватемали оголосила евакуацію через виверження вулкана Фуего

Фото: вулкан Фуего (facebook.com yasusaka)

Влада закликала евакуюватися 10 громад, у яких проживає мінімум 2 тисячі жителів

У Гватемалі влада закликала десять громад в околицях вулкана Фуего евакуюватися у безпечні райони через збільшення сили його виверження. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на агентство AP.

Вказано, що у громадах проживає як мінімум 2000 жителів.

"Влада закликає до евакуації в околицях Вулкана Вогню (Фуего, - ред.) у Гватемалі після попередження про збільшення сили виверження", - зазначається у повідомленні.

Підкреслюється, що наразі як мінімум три громади планують відправитися у безпечні райони.

Так, вулкан Фуего висотою 3763 метра розташований у західній частині Гватемали. Вулкан належить до тихоокеанськоо вулканічного поясу, відомого своєю активністю.

Як писало РБК-Україна раніше, у липні у результаті виверження вулкана Фуего загинули щонайменше 120 осіб, і майже 300 вважаються зниклими безвісти. Зокрема, Національна служба по зниженню наслідків стихійних лих повідомила про загибель щонайменше 125 осіб, а також 297 осіб вважаються зниклими безвісти.

У червні агентство також повідомляло, що у Гватемалі сталося нове виверження вулкана Фуего, число загиблих становило 72 особи.

Додамо, на початку жовтня на індонезійському острові Сулавесі, який постраждав від землетрусу, почав вивергатися вулкан Сопутан. Так, у повітря було викинуто стовп попелу заввишки в 6 км. Вулкан Сопутан знаходиться в провінції Північний Сулавесі, яка раніше постраждала від землетрусу. Влада Індонезії випустили сповіщення для літаків, а місцевим жителям заборонили наближатися до району Сопутана.